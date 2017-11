Ukens skipsbesøk: M/S «Stockholm av Göteborg»

M/S «Stockholm av Göteborg» stod ferdig som bygg nummer 77 ved Helsingsborgs varv i 1953 og gikk 30 år som lighthouse tender-båt for det svenske Sjöfartsverket i Sør-Sverige før ekspedisjonscruise på Svalbard ble skipets nye sysselsetting.

Når Skipsrevyen kommer om bord ligger fartøyet i Bergen og venter på bedre vær før det skal legge ut på den siste biten hjem til Göteborg for vinteren. Der venter et årlig verkstedopphold og kailigge frem til sesongen starter igjen på vårparten.

– Vi starter som regel sesongen i mars med Shetland og Skottland, før vi går opp til Svalbard. Også avslutter vi med hvalsafari og nordlys i Troms, forteller kaptein Magnus Reteike.

Han har selskap på broen av reder Per Engwall som også fungerer som kaptein. – Vi er ofte med begge to, fordi vi synes det er så gøy, forklarer de med et smil.

Sammen leder de et mannskap på åtte som sammen med to guider fra reisebyrået yter service til de 12 passasjerene de kan ha med seg av gangen. Reteike som er inne i sin tiende sesong legger til at mannskapet også prøver å omgås sosialt i månedene de har fri, og at de nesten er mer venner enn kolleger.

– Jeg har drevet med dette siden 1964, og mer eller mindre på heltid siden 1980, sier Engwall. Den første turen ble tatt med venner og bekjente om bord i «Stockholms» søsterskip «Origo» som siden har blitt solgt videre.

Engwall kjøpte «Stockholm» i 1997, da hadde fartøyet ligget stille siden det ble solgt til en privat eier i 1983. – Dette er nesten en slags museumsbåt, mesteparten er originalt, også motoren, forteller Engwall.

– Vi traff noen reiselivsfolk på kaia, og har gått til Svalbard hvert år siden, forteller rederen. I dag formidles passasjerene gjennom et reisebyrå i Göteborg, og gjestene kommer fra hele verden. På årets siste tur derimot er det mannskapets slekt og venner som