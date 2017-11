Ukens skipsbesøk: M/S «Slettholmen»

Så fort været i Nordsjøen bedrer seg er mannskapet om bord i M/S «Slettholmen» klare til å gjøre en siste innsats før verkstedopphold og juleferie står på agendaen.

Mannskapet på syv som akkurat har begynt på middagen når Skipsrevyen går om bord har akkurat fylt fartøyets kvote på NVG-sild. I Bergen ligger de rett utenfor Norges Sildesalgslag — som står for salget av silda de fisker — og venter på bedre vær før turen går mot Shetland og kvoten på Nordsjøsild.

«Slettholmen» sto ferdig som byggenummer 46 ved Larsnes Mek Verksted sommeren 2008 og er ett av to fartøy i rederiet Lurøyveidings eie.

Les også: Skipsrevyens omtale av M/S «Slettholmen»

– Dette er den fineste kystbåten i Norge, mener en muligens ikke helt nøytral kaptein, Kurt Kirkeland.

Greit fiske

Båten har kvoter på seks ulike fiskeslag: torsk, sei, hyse, makrell, NVG-sild og Nordsjø-sild. Torsk, sei og hyse fiskes med snurrevad, mens sild og makrell fiskes med not.

I messa er det enighet om at fisket har vært brukbart, makrellkvoten ble fylt på syv dager, og selv om sildefisket har vært litt mer utfordrende har også det gått greit. De siste årene har generelt vært gode, men det nevnes rundt bordet at sildeprisen i år har vært omtrent halvert sammenlignet med fjoråret.

Ønsker lærling

Det er et erfaent og stabilt mannskap med seg. Siste mann om bord begynte i rederiet for fire år siden. Likevel, Kirkeland, som har jobbet på sjøen siden 1973 — de siste 14 årene i Lurøyveiding — savner å ha lærlinger. Det begynner å bli noen år siden sist, men han vet at rederiet vurderer å gjennoppta praksisen.

– Det er mange unge i dag som har lyst til å bli fiskere, så det er synd det er så vanskelig å komme til. Støtteordningene fra staten for å ta inn lærling er ikke gode nok, sier Kirkeland.