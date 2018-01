Ukens skipsbesøk: M/S «Nordkapp»

Et crew på 59 mennesker tar hånd om de reisende på Hurtigrutens rundreiser Bergen – Kirkenes – Bergen. Når vi snakker med kapteinen er det 263 gjester om bord, men det 123 meter lange skipet har kapasitet til å ta med hele 590 passasjerer innom 34 ulike norske havner.

Skipsrevyen tar turen opp på broen på et av turens strekk på åpent hav, Hustadvika, på turen fra Molde til Kristiansund. Været er bra og kaptein og overstyrmann er alene på broen denne kvelden.

– Det er ofte skjæret Bjugna som byr på problemer for fartøy i dette området, sier kaptein Tor Simonsen. Han legger til at selv har de ikke hatt noen nevneverdige problemer i dette området, og at ting gjerne går rolig for seg for duoen på broen.

Siden det er døgnkontinuerlig drift er det også to navigatører på frivakt når Skipsrevyen er på besøk. I maskin er det også to nattevakter, mens flertallet jobber på dagtid.

Spennende arbeidsplass

Kapteinen, som har jobbet om bord på «Nordkapp» de siste to årene og rederiet siden 2001, setter stor pris på det gode samarbeidet mellom de ulike departementene om bord. Det han liker aller best er å ha kontakt med passasjerene. – Vi treffer mange ulike, spennende folk, og vi vil gjøre reisen deres så spennende og opplevelsesrik som mulig, sier Simonsen.

Det 22 år gamle skipet ble bygget ved Kleven Verft i 1996 og døpt av Dronning Sonja. Jomfruturen gikk til Shetland, men nå er det norskekysten som gjelder. I 2016 ble «Nordkapp», sammen med tre av Hurtigrutens øvrige fartøy oppgradert ved Fosen Yard. – Det var veldig spennende å vær medpå. Også fremover skjer det mye spennende i rederiet, så jeg tror nok ikke dette blir noen kjedelig arbeidsplass, avslutter kaptein Simonsen.