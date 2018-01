Ukens skipsbesøk: «Kronprins Haakon»

Karl Robert Røttingen er kaptein om bord på det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon». Dert isgående fartøyet er blant verdens mest avanserte forskningsfartøy.

Skipet har kostet 1,5 milliarder kroner, det eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet. Det er UiT Norges arktiske universitet som skal bruke skipet mest.

– Denne isbryteren skal dekke havområdene i nord og sør, forteller kapteinen til skipsrevyen.no.

Han ser frem til at skipet blir helt ferdig i februar 2018, etter planen.

– Spesielt for denne båten er størrelsen til å være forskningsfartøy, og den avanserte teknologien, sier Røttingen videre til skipsrevyen.no.

Han opplyser at fremdriftssystemet er dieselelektrisk, og at skipet rommer fiere hovedmotorere fra Bergen Diesel. Den kan ha et mannskap på 16. I tillegg er det plass til to instrumentteknikere og 37 forskere.

Forskningsskipet «Kronprins Haakon» er bygget ved det italienske verftet Fincantieri. Det ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 30. desember ankom skipet Bergen havn. Det har en bruttotonnasje på 9000 tonn, er 100 meter langt og 21 meter bredt. Hanfaren i baugen har plas til to helikoptre. Isbryteren er designet av Rolls-Royce og er kapabel til å gå gjennom istykkelse på 1 meter.