Ukens skipsbesøk: «Island Frontier»

Brønnintervensjonsskipet “Island Frontier” sto ferdig ved Søviknes Verft høsten 2003 som rederiet Island Offshores første fartøy. 13 år etter at det første gang ble satt i arbeid holder de fortsatt koken for Statoil på den norske siden av Nordsjøen.

Det 106 meter lange og 21 meter brede skipet huser et mannskap på om lag 65 personer. Kaptein Alf-Kato Gjelseth forklarer at det består av 30 mann fra Island Offshore som tar seg av det maritime, mens resten kommer fra samarbeidspartnerne TechnipFMC, Altus og Oceaneering. Brønnene de jobber på befinner seg på 100-400 meters havdyp.

”Island Frontier” gjør hovedsakelig vedlikeholdsarbeid på eldre, levende brønner i den sørlige delen av norsk sektor. Søsterskipet ”Island Wellserver” beveger seg lenger nord. I følge selskapets Q3-rapport har rederiet tre brønnintervensjonsskip i operasjon og ett med forventet leveranse i januar 2019.

– Vi sjekker tilstanden på rørene i oljebrønner, og gjør vedlikeholdsarbeid, som for eksempel perforeringfor å åpne opp mer mot reservoaret slik at brønnene øker produksjonen, forklarer Gjelseth.

To uker på, fire uker av

I motsetning til på båter flest går mannskapet på ”Island Frontier” i skift to uker på og fire uker av. Gjelseth forklarer at det er fordi at når de ligger over en brønn i Nordsjøen regnes skipet som en offshoreinstallasjon på linje med flyterigger og plattformer. Fartøyet er utstyrt med en brønnkontrollpakke som kobles opp mot subsea installasjonene som kalles juletrær.

– Det er mer fleksibelt og effektivt å benytte et brønnintervensjonsskip enn en rigg. Vi flytter oss raskere, sier Gjelseth. Han forklarer videre at skipet holder seg i stødig posisjon over brønnen ved hjelp av dynamisk posisjonering.

– Nå ligger vi i Bergen og venter på bedre vær, utstyret må jo stå stille mens vi opererer der ute, så det snakkes mye om været om bord, sier Gjelseth med et smil.

Han forventer at været skal bedre seg i løpet av helgen og at det skal være mulig å forlate Bergen natt til søndag.

-Vi skal ut på Vigdis for å perforere en brønn der, noe som forhåpentligvis vil øke produksjonen.