Ukens skipsbesøk: «Havila Mercury»

Da «Havila Mercury» sto ferdig for ti år siden gikk den rett inn på kontrakt for Statoil. Det siste halvåret har AHTSen fått prøve seg i spot-markedet for første gang.

– Den er fin i Nordsjøen. Da jeg kom ut med søsterskipet «Havila Mars» i 2007 var det ikke mange større, men det er annerledes hvis man ser seg rundt i dag, sier kaptein Arvid Mulelid. Men han legger til at det er sjelden fartøyet med en bollard pull på 200 tonn må takke nei til oppdrag.

Etter ni år på kontrakt for Statoil ble ankerhåndteringsfartøyet «Havila Mercury» lagt i opplag høsten 2016. Mulelid forteller at rederiet har vært flinke til å spre arbeidskraften rundt på de andre båtene den tiden ankerhandleren lå i opplag.

God stemning

– Det er godt miljø, og det ble god stemning i den interne Facebookgruppa da «Mercury» skulle ut igjen. Han forteller at mange kom de tilbake til «Mercury» da den skulle debutere i spot-markedet i april i år, deriblant overstyrmann Kristian Bjerkan.

Mannskapet på 14 om bord på «Havila Mercury» jobber i fem ukers turnus, under forrige arbeidsperiode var de oppe i Barentshavet.

– På de turene går tiden fort. Med seilasen oppover kysten, rigg-flytting og turen ned igjen går det fort to uker, sier Mulelid som forteller at han setter pris på variasjonen jobben fører med seg.

Både kaptein og overstyrmann beskriver en sommer med greit med arbeid.

– Vi har vel jobbet for om lag 10 ulike operatører siden vi kom ut igjen i april, anslår Mulelid.

Nå begynner markedet å roe seg frem mot vinteren. Den siste uken til kai i Bergen har blitt godt benyttet til vedlikeholdsarbeid. Ti år med mye jobb har satt sine spor. Ukens eneste solskinnsdag jobbes det under åpen himmel.

– Man vet jo aldri helt med været her i Bergen, så vi kaster oss på sjansen til å jobbe ute nå. Så jobbes det under tak når det regner, sier Bjerkan med et smil.