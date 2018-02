Ukens skipsbesøk: «Havila Jupiter»

«Havila Jupiter» har hatt en travel start på året, nå håper kaptein Trond Berge Kvalsvik på en oppsving i spotmarkedet i 2018.

– Nå dro vi rett fra et verkstedopphold i Måløy til jobb for Statoil, og på forrige tur hadde vi bare fire av 35 dager til kai, sier Kvalsvik. Han edgår at den siste tiden har de hatt det litt travelt, og at skipet de siste åtte årene har hatt god operasjonsdekning med oppdrag i ulike farvann. Likevel, spotmarkedet de siste årene beskriver kapteinen som begredelig.

– Dagens nivå på markedet er vel i underkant av 60 000 kroner, og siden 2015 har ratene vært på et nullpunkt. Det er vel ingen som kan leve av dette her i lengden. Vi ser på nyhetene at det kommer nye riggkontrakter, så vi håper det blir et litt annet bilde i 2018.

Med et maskinoppsett som gir mulighet for tre mulige moder, hybrid, diesel-elektrisk og diesel-mekanisk er det åtte år gamle ankerhåndteringsfartøyet en sterk konkurrent når det kommer til fuel-forbruk.

Kvalsvik har vært med «Havila Jupiter» siden båten sto ny i 2010, og var også med under byggingen ved Havyard. Han forteller at både «Jupiter» og søsterskipet «Havila Venus» er bygget for å ha ROV om bord. Men enn så lenge er «Venus» eneste ankerhandler hos Havila som har utstyret om bord.

– Det er ikke avgjørende å ha en ROV om bord, men det hadde gjort seg. Derfor håper vi «Venus» får nok bruk for sin ROV i 2018 til at kanskje vi også kan få i nær fremtid.