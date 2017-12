Ukens skipsbesøk: «Brage Viking»

Etter seks år om bord i «Magne Viking» har kaptein Finn Jørgensen nylig kommet om bord i søsterskipet «Brage Viking» hvor han og mannskapet på 14 skal tilbringe jul og nyttår.

– Det var mannskapsbytte på onsdag, så da blir det jul om bord for oss, sier Jørgensen. Han forsikrer om at etter et helt arbeidsliv til sjøs begynner det å bli en vane, og kapteinen påpeker at med fem uker av gangen tett på hverandre blir kollegene nesten som en familie de også.

Jørgensen forteller at etter at det ble lagt om til fem ukers skift har rederiet vært flinke med å regulere arbeidsplanene slik at alle i hovedregel får være hjemme annenhver jul.

Som leder både for svensker, dansker og nordmenn er det flere ulike julemat-tradisjoner å ta hensyn til. – I løpet av helligdagene prøver vi å være innom alle, så det er jo litt ekstra spennende, mener Jørgensen.

Trives best i polare landskap

Når Skipsrevyen kommer om bord ligger «Brage Viking» i Bergen og er tilgjengelig i spot-markedet. Hit kom ankerhandleren fra riggflytt vest av Shetland, som ble avblåst grunnet dårlig vær.

– Disse periodene i spot-markedet i Nordsjøen er noe vi gjør mellom lengre oppdrag i mer polare strøk. Vi har vært både på øst- og vestsiden av Canada, i Karasjøen og Alaska, sier Jørgensen.

– Mange går opp til Svalbard og sier de blir bitt av Svalbard-basillen, men man kan egentlig kalle det den arktiske basillen, mener kapteinen, som legger til at de prøver å skaffe mannskap som har den samme dragningen mot polarområdene.

«Brage Viking» er sertifisert etter Polarkoden, søsterskipet «Magne Viking» var sågar det første skipet med Polarkode-sertifikat, og mannskapet jobber jevnt og trutt mot personsertifisering også.

Flagget mot NOR

Jørgensen forteller at det vært noen kurs i simulator som han beskriver som ekstremt virkelighetsnær, i tillegg til at Viking Supply Ships i samarbeid med Kongsberg har utviklet VR-briller som gjør det mulig å øve også utenfor testsentrene.

Kapteinen fra Mandal nevner også at de ansatte i Viking Supply Ships er stolte av at flere av fartøyene har flagget hjem til NOR-flagg. Før returen til NOR har skipet vært innom både svensk, dansk og russisk flagg.

– Da nyheten kom ble vi positivt overrasket, vi ansatte synes det var stort å få flagge hjem. Det er det ikke mange som gjør i disse tider, sier Kaptein Finn Jørgensen som er ekstra kry over at både han og «Brage Viking» har samme hjemmehavn.