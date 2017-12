Ukens skipsbesøk: «Boa Odin»

Etter riggflytt i Nordsjøen og oppdrag i Karibien forbereder «Boa Odin» seg på et 2018 i Kystverkets tjeneste.

– Vi har akkurat vært med å slepe «Askeladden» og «Askepott», to av verdens største jack-up rigger til Osebergfeltet for Statoil, sier kaptein John Aune.

Han forteller videre at selv om om «Askeladden» og «Askepott» var en stor operasjon med seks taubåter og to ankerhandlere er riggflytt i seg selv et relativt normalt oppdrag for kraftpluggen med bollard pull på 105 tonn.

I sommersesongen har taubåten som regel gått i spotmarkedet, mye i Nordsjøen, men enkelte oppdrag har tatt båt og mannskapet på fem langt hjemmefra. Over Atlaneren mellom St Johns i Canada og Nederland, men også til mer eksotiske mål i Karibien. I 2018 er det norskekysten, området mellom Kristiansund og Fedje som står på agendaen.

2018 i medvind

– Vi skal i dokk til helga. For å forberede oss på langtidskontrakt med Kystverket, sier Aune. Kontrakten med Kystverket har en varighet på ett år med, med opsjon på ytterligere ett år, så potensielt blir det hele to år på fartøyet med beredskap i Måløy eller Ålesund.

– Det blir været som bestemmer når vi ligger i Måløy og når vi ligger i Ålesund, vi skal ligge slik at vi alltid går i medvind når vi rykker ut, forklarer kapteinen.

Oppdrag for Kystverket innebærer ikke bare nye destinasjoner og litt malingsarbeid. Mens Skipsrevyen er på besøk er en elektriker på plass for å installere kameraer som blant kan brukes til å finne mennesker og oljesøl i sjøen. Oljevernutstyr og en ny lærling skal også på plass innen nyttår.

Hele mannskapet på Aunes skift er trøndere, og når han får høre at påtroppende lærling også er det er planen klar. – Da heiser vi RBK-flagget!