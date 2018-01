Ukens historiske skip

Hver lørdag fremover vil vi fortelle historien om et historisk norsk skip. Har du seilt på et skip du mener vi bør skrive om, så vil vi gjerne høre fra deg.

Ukens skip er: D/S Masfjord.

D/S Masfjord ble bygget ved Christianssands Mekaniske Verksted i 1907, med byggenummer 122.

Skipet ble bygget for Lindaas & Masfjordens Dampskibsselskab og gikk i rute i Masfjorden og Austrheimfjorden. Det var på 156 brt. og det største skipet i selskapet. For å takle den vanskelige isen innerst i Masfjorden var den spesielt isforsterket, og var et stort framsteg for både rederi og reisende.

Krigsoppdrag

Under første verdenskrig ble de minste båtene lagt i opplag av økonomiske grunner, men Masfjord fortsatte å seile. For å spare på kostbart kull ble det i denne perioden i stedet fyrt med torv og ved. I 1918 grunnstøtte og sank skipet på Solesjøen, og syv personer mistet livet. Men, historien var ikke slutt med det. Skipet ble hevet, og i 1924 ble det sendt til Bergens Mekaniske Verksted for ombygging, og kom tilbake i rute. Nå var det blitt 121 fot, og 193 brt.

Under andre verdenskrig ble svært mange lokale skip rekvirert av okkupasjonsmakten. D/S Masfjord fikk gå i sin vanlige rute, og det var i Masfjorden det skulle møte sin skjebne. På reise fra Matredal til Bergen, 3. februar 1944, grunnstøtte skipet ved Duesund, og sank – denne gangen for godt. 11 personer mistet livet.

Uforklarlig årsak

Hva som var årsaken til at det erfarne mannskapet valgte feil kurs denne akkurat denne februardagen er det ingen som vet. Både kapteinen, Karl Vabø, og styrmannen omkom i forliset. Men først etter å ha hjulpet mange av passasjerene i sikkerhet.

Under sjøforklaringen ble det konkludert med at dårlig vær var en medvirkende årsak til tragedien.

En annen forklaring er at et lys som vanligvis viste leia ved Duesund, ikke lyste akkurat denne dagen. I andre etasje av et hus ved forlisstedet var det en lampe som var tent av en ung mor som stelte spedbarnet sitt. Det spekuleres i om det kan være at skipet misforstod lyset fra lampen, og tok det for å være lyset som skulle vise veg.

I et intervju med NRK i 2014 fortalte den da over 80 år gamle Ellen Maria Sandnes om opplevelsen av å være med på forliset:

– Da jeg kastet et blikk til venstre, så jeg en mor sitte med barnet sitt i fanget. Hun satt helt rolig og gjorde ingen tegn til å flykte, til tross for at skipet nå tydelig var på veg til å kantre.

Tekniske data:

Byggeår: 1907

Lengde: 101 fot. Senere forlenget med 20 fot

Bredde: 20,1 fot

Bruttotonnasje: 156, senere økt til 193

Dybde: 9,6

Maskin/Motortype: Triple 3 cyl.

Ytelse: NHK 44 IHK 230

Er det skip du mener vi bør skrive om? Kanskje du har seilt på det selv, og har en god historie? Send en mail til vår journalist helge@skipsrevyen.no