Tysk verftsgigant med etablering i Norge

Den tyske verftsgiganten thyssenkrupp går sammen med Kongsberg om å etablere et felles selskap i Norge som skal utvikle og produsere kampsystemer til verftets nye ubåter. – Det betyr 15 milliarder i omsetning og sikre arbeidsplasser i 20 år fremover, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson. Selskapet får navnet «kta Naval Systems», og lokaliseres med hovedkontor på Kongsberg.

– Selskapet er et viktig steg for oss og den norske forsvarsindustrien. Vi har samarbeidet med thyssenkrupp over flere tiår og er svært fornøyde med at partnerskapet vårt nå tar enda et viktig steg. Vi vil sammen utvikle en ny generasjon med kampsystemer og sette smartforsvar i Europa ut i felten, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Bredere innkjøpssamarbeid

– Dette er begynnelsen på et bredere samarbeid mellom europeiske nasjoner for innkjøp av ubåter. Med det nye selskapet kan vi tilby et fullt spekter av tjenester for konvensjonelle ubåter, inkludert design, utvikling, produksjon og nå også hoveddelen; kampsystemene, sier Dr. Rolf Wirtz, konsernsjef i thyssenkrupp Marine Systems.

Hovedkontor på Kongsberg

kta Naval Systems etableres med hovedkontor på Kongsberg og avdelingskontor i Bremen i Tyskland. Selskapet skal levere kampsystemene under et felles innkjøpsprogram for det tyske og det norske sjøforsvaret, både for den nye 212 «Common Design»-klassen og for kommende thyssenkrupp Marine Systems-ubåter.

Reduserte kostnader

Samarbeidet innebærer at det tyske og det norske sjøforsvaret kan redusere vedlikeholds- og trenings- og logistikkostnader. Ubåtene baseres på klasse 212A og er spesifikt utformet i henhold til kravene fra de to landene. De nye ubåtene vil få utvidet rekkevidde, hastighet og aksjonsradius. Den første av de fire nye ubåtene som Norge har bestilt forventes levert fra midten av 2020-tallet.