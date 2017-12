Tror arbeidsplasser består

LO tror på fortsatt arbeidsplasser for norske sjøfolk selv om det blir autonome skip.

I forrige uke ble det klart at Horten er det tredje testområdet for autonome skip. Det kommer i tillegg til Trondheimsfjorden og Storfjorden på sunnmøre som allerede var klare.

Mange har uttrykt bekymring for utviklingen av selvkjørende skip, men leder for Norsk Sjømannsforbund i LO er ikke bekymret blant dem. Han mener det uansett v

il være behov for norske sjøfolk.

– Det er jo ikke slik at sjøfarten ikke er blitt automatisert, eller digitalisert. Det er derfor et skip som tidligere hadde et mannskap på 25-30, seiler nå med 15, påpeker Hansen overfor Skipsrevyen.

Han tror at selv om det er teknisk mulig med skip uten mannskap, er det ikke dermed sagt at det er gjennomførbart. Han tenker på om det i det hele tatt er ønskelig med tanke på miljø, sikkerhet og ikke minst økonomi.

Vet ikke kostnader

Forsikringsbransjen på sin side, sier det er mulig å forsikre autonome skip, uten at Helle Hammer fra Cefor vil si hva det vil koste.

– Nei, det vet vi ikke. Vi vet jo egentlig ikke hva vi skal forsikre, sier Hammer.

Hun er enig med Hansen i at det kan være vanskelig å plassere skyld i et tilfelle med et selvkjørende skip. Vil det være mulig med regresskrav overfor leverandører, om det er for eksempel er feil med softwaren på skipet?

– Og da kommer vi inn på et veldig viktig tema når vi diskuterer denne utviklingen, og det er cyber security. Forsikringsselskapene forventer at klassifikasjonsselskapene skal bli involvert i godkjenning av store data og automatiserte operasjonelle prosedyrer for at disse skal kunne forsikres i fremtiden avslutter Hammer.