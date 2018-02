Trønderederi er «Årets Maritime Lærebedrift»

Egil Ulvan Rederi i Trondheim ble under «Haugesundkonferansen» tirsdag formiddag tildelt prisen for Årets maritime lærebedrift. Prisen ble delt ut av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Egil Ulvan rederi ble etablert i 1919 og opererer i dag en flåte som tilbyr tjenester innenfor stykkgods og fiskefôr. Rederiet har i dag fem fartøy, og får levert ytterligere ett i løpet av året.

Rederiet har i dag totalt ni lærlinger og fem dekkskadetter om bord på sine båter, noe som er et vesentlig tall i forhold til flåtestørrelse, skriver juryen i sin begrunnelse. Rederiet har vært en bidragsyter over tid, noe også statistikken bekrefter. De har lærlingeplasser på alle sine skip, både for dekk og maskin. Rederiet kan tilby en karriere fra start som lærling til toppstilling om bord. Noe man kan se eksempler allerede blant de ansatte.

Om bord på skipene møter lærlingene kvalifiserte instruktører på dekk og i maskin som har gjennomført assessorkurs, og med sin lange erfaring klargjøres lærlingene til fagprøve med gjennomgående gode resultater. Rederiet synliggjøre på en god måte at kystflåten er en attraktiv karriere for nyutdannede sjøfolk.

Involverer hele mannskapet

Egil Ulvan rederi har videre prioritert å involvere hele mannskapet for å gjøre opplæringen om bord så god som mulig. Her kan andre rederier og bedrifter ha noe å lære.

Videre satser rederiet på høyt kvalifiserte og velutdannede norsk besetning på sine skip. For å ha styrket fokus på sikkerhet, miljø, økonomi og punktlighet, er kommunikasjon og samhandling noe rederiet prioriterer høyt i sin organisasjon.

Ledelsen i rederiet har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk og sitter blant annet i styringsgruppen for utviklingen av nytt fagskoletilbud. Videre er selskapet sterkt engasjert og aktive i maritime/politiske spørsmål om kystrederiene.

Skryt fra Næringsministeren

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skrøt av prisvinneren, og sier det er viktig med bedrifter som våger å gå foran.

– Hvis ikke rederiene gjør det mulig for ungdom å bli lærling, så velger de bort den næringen. Da er det godt med et rederi som til de grader går foran med et godt eksempel sier Røe Isaksen til Skipsrevyen.