– Vi kommer til å trenge minst 75 nye ladestasjoner til 1,5 millioner årlige fergeladinger. Det sier Camilla Henni Røhme i Statens vegvesen. 3 rederier er i dialog med staten i en dialogbasert kontraktkonkurranse om å bygge de nye miljøfergene. Alle fergestrekninger skal elektrifiseres innen 2030.

I dag er det 130 fergesamband i Norge med til sammen 200 ferger med en beregnet omsetning på til sammen 6 MRD kroner. Halvparten av omsetningen er offentlige investeringer. Dermed er det offentlige og Staten en betydelig aktør som gjennom sine kontrakter kan sette vilkår som driver innovasjon frem til visjonen om 0-utslipp i 2030, sier Røhme.

Evner næringen å gå internasjonalt?

– I dag har vi 21 LNG-drevne ferger i norske farvann, sier Røhme. Til sammen er det 100 LNG- fartøyer som seiler i dag i hele verden. Vi tror det er ca. 100 nye under bygging . Norsk teknologi er moden for å seile ut i verden dersom næringen evner å ta den ut i verden, Norge ligger langt foran, sier Røhme.

”Ampere” klarte kravene med god margin

Den elektriske fergen ”Ampere” som trafikkerer fergesambandet Lavik – Opedal, klarte kravene med god margin og reduserte CO2 utslippene med 88 prosent og reduserte energiforbruket med 58%.

Trenger 75 nye ladestasjoner til 1,5 millioner fergeladinger i året .

Over 60 fartøy som er hel eller delelektrisk drevet vil seile i Norge innen utgangen av 2021 sier Røhme. Norske ferger utfører i dag cirka 10.000 bunkringer i året. De nye fergene kommer til å trenge minst til 1,5 millioner ladinger i året. Bare fram til 2021 trenger vi derfor 75 nye ladesystemer og 75 nye ladestasjoner. I 2030 forventer vi at 60 samband og 100 fartøy som skal ha strøm. Minst 100 kaier trenger ladeutstyr. Det må virke hver gang. Det burde være mye mat her for mange underleverandører, fremholder Røhme.

Mange behov på fremtidens fergekai

Alle fergestrekninger skal elektrifiseres innen 2030. Bunkringshastigheten må bli langt raskere og mer effektiv. Vi kan ikke ligge i land og fylle hydrogen med samme hastighet som på en buss. Det er ikke interessant. En fergekai må framover dessuten ha ladeløsning, batterier, gasstanker, kompressorer, fyllingstank, hydrogenrør i bakken, elektriske kabler, ladebygg, trafo, venterom, sikkerhetsløsninger, og automatiske fortøyningspunkter, forutser Røhme.