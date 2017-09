Toppsjefen i Esvagt har sagt opp

Søren Nørgaard Thomsen forlater offshore-rederiet Esvagt efter sju år. Han over tar som sjef i Blue Water Shipping.

Esbjerg-baserte Blue Water Shipping har 1500 ansatte på 60 kontorer rundt om i verden. Søren N. Thomsen har hatt en lang karriere som leder innenfor shipping- og rederibransjen i Maersk-organisasjonen. I Esvagt får han æren for at ha levert en rekke flotte resultater i en tid der olje-og offshore næringen har vært hardt presset, skriver Sjøfart.

Søren N. Thomsen skal nå lede en logistikkgigant som i de seneste har vært ledet av Blue Water Shippings grunnlegger, Kurt Skovs. Blue Water Shipping ha de to siste årene slitt i motbakke. Av en omsetning på 5,2 milliarder DKK i 2016, ble resultatet bare litt over 1 million DKK. I 2015 var det et underskudd på ca. 15 millioner DKK.