– Ting går bedre, men vi er ikke ferdig

Situasjonen for maritim næring er bedre, men vi er enda ikke i mål. Det sa sa Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Haugesundkonferansen tirsdag. Han tegnet et bilde av en næring som evner å omstille seg.

– Det ser ute som om den verste krisen er over. Men dette er ikke tiden for en pust i bakken, sa statsråden. Det vil ikke i min levetid være mulighet for en pust i bakken igjen.

Han understreket at selv om pilene peker i rett retning, så er mange skip fremdeles i opplag og omsetningen er fremdeles lavere enn den var før krisen.

– Veksten i norsk økonomi er på vei opp og ledigheten er på vei ned. Men det er ikke en oppsving vi kan ta for gitt, sa Røe Isaksen.

Grønn teknologi skal lønne seg

Norge skal ha en blå næring som også er grønn, påpekte Røe Isaksen. Et nytt investeringsselskap for fornybar næring med 400 millioner kroner i startkapital.

– Grønn teknologi lønner seg, og det skal lønne seg enda mer enn i dag.

Til å løse noen av de store utfordringene som verden står overfor vil regjeringen bruke maritim sektor. Norge skal fortsette den maritime forskningen nasjonalt, men også løfte marine næringer internasjonalt.

– Det er bra for oss, og det er bra for verden. Jeg vil nesten si at det er bedre for verden, sa Røe Isaksen.