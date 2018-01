Tidligere logistikksjef i EWOS korrupsjonstiltalt

Av: Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

En tidligere Ewos sjef er tiltalt for grov korrupsjon da han skal ha mottatt 2,7 millioner kroner fra ulike leverandører.

Økokrim melder fredag at de har tatt ut tiltale mot tre menn for grov korrupsjon. To av mennene er også tiltalt for grovt utroskap og én er tiltalt for grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger).

En av de tre er tidligere logistikksjef i Ewos AS, som ifølge tiltalen skal ha krevd eller mottatt bestikkelser på til sammen 2,7 millioner kroner fra ulike leverandører, også de to andre tiltalte i saken.

Penger og tjenester skal han ha mottatt i perioden 2003 til 2013 for blant annet å sikre transportkontrakter, noe som var i strid med interne retningslinjer og skal ha blitt holdt skjult fra Ewos.

Den tidligere Ewos-sjefen skal ha mottatt både kontanter, bankoverføringer, båter, reiser til seg og samboer, med.mer.

– Dette har vært en bred etterforsking, og korrupsjonshandlingene som er beskrevet i tiltalen strekker seg over en periode på over ti år, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim i meldingen.

De to andre personene er tiltalt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel to millioner kroner, og i overkant av én million kroner til den tidligere Ewos sjefen.

Fikk 11 måneders fengsel

Etterforskningen av den tidligere Ewos-sjefen startet etter at en skipsmegler i samme sakskompleks, tilsto korrupsjon i forhold til vedkommende og ble idømt ubetinget fengsel i elleve måneder.

Grunnlaget for dommen var at han i perioden 2004 til 2011 besørget overføring av til sammen kr 691 tusen kroner fra sitt firma til vedkommende.

Samarbeidet med politimyndighetene

Kommunikasjonssjef i Ewos Hanne Dankertsen, sa kort tid etter at det ble kjent at den tidligere logistikksjefenkunne bli etterforsket, og at de kjente til Økokrims etterforskning.

– Vi har hatt dialog og samarbeid med politimyndighetene, sa hun.

Hvordan selskapet opplever hendelsen eller hvilke følger saken fikk for den tidligere Ewos-sjefen kommenterte hun ikke.

– Saken omhandler en tidligere leverandør av oss og en tidligere ansatt hos oss.