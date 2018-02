Svart røyk fra Color Line i Oslo gav kommentarstorm 

Svart røyk veltet opp fra skorsteinen til Color Line i Oslo Havn nylig og førte til kommentarstorm på Facebook. – Jeg kjenner at det opprører meg at noen fremstiller oss som forurensere i Oslo havn, for det er direkte feil, sier Konserndirektør i Color Line; Helge Otto Mathisen, til Skipsrevyen. – Næringsbyråden i Oslo har fått marsjordre for å innføre landstrøm for skip i havna, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

«Denne båten ligger ved kai 300 meter fra den målestasjonen som oftest er rød i Oslo, tror ikke at dette utslippet er helt vanlig men kan jo være en av årsakene til at den målestasjonen ofte er over grensa i Frognerkilen,» skriver Esben Kr Aamot og har publisert en film av et av Color Lines skip i Oslo havn der svart røyk velter ut av pipa. Innlegget er publisert på «Ja til bilen i Oslo». Gruppen har 10.777 medlemmer. I kommentartråden linkes det også blant annet til en gammel sak fra Aftenposten der det heter at et cruiseskip i Oslo forurenser mer enn 1300 biler. I samme artikkel kritiseres miljøbyråden i Oslo, Lan Maria Nguyen Berg, for ikke å ville tilrettelegge for landstrøm i havna. Bellona hevder i samme avis at Oslo Havn er en miljøsinke. En kommentar i tråden av det mer humoristiske slaget foreslår at det var kardinalene fra Vatikanet som var om bord for å velge ny pave da den svarte røyken veltet opp fra skipet.

-Vi forurenser ikke Oslo havn

-Vi forurenser ikke Oslo havn, sier konserndirektør i Color Line Helge Otto Mathisen. Det er direkte feil. Vi har 0 utslipp i Oslo. 0 i Sandefjord. 0 i Larvik og 0 i Kristiansand, sier Mathisen. Snart kommer vårt nye toppmoderne hybridskip, som nå bygges hos Ulstein, som også har redusert utslippene dramatisk under drift. Vi vinner internasjonale priser for våre miljøvennlige skip, og vårt miljøengasjement, så det å fremstille oss som en av miljøverstingene gir et helt feilaktig bilde, sier en opprørt Mathisen. Color Line har selv på egenhånd investert millioner av kroner i eget landstrømanlegg i Oslo havn, opplyser Mathisen.

Derfor kom den svarte røyken

– I et minutt kom det svart røyk opp av pipa til et av våre skip i Oslo, det skyldtes en koblingsfeil, sier Mathisen. Det er selvsagt beklagelig, men det stod på i svært kort tid og det skyldtes rett og slett en feilkobling i noen ventiler som ikke var stilt riktig inn, da vi startet opp maskinen, sier Mathisen.

Oslo vil innføre landstrøm i havna

-Det er riktig at utslippet fra skip er en del av forurensningsbildet i Oslo, sier SVs gruppeleder i Oslo bystyre Sunniva Holmås Eidsvoll, til Skipsrevyen.

– Næringsbyråden har fått marsjordre for å innføre landstrøm for de skipene som regelmessig ligger til kai Oslo. Det vil blant annet si all fergetrafikk til og fra Oslo, sier Eidsvoll. Cruiseskipene er blant de skipene som forurenser mest, ifølge Eidsvoll. Den problemstillingen er sterkest om sommeren. Nå på vinteren er det biltrafikk, spesielt dieselbiler, og vedfyring som er blant miljøverstingene, sier Eidsvoll. At Oslo skulle vær en miljøsinke, synes hun er «en rar påstand.». -Siden AP/SV byrådet tok over makten i Oslo har vi tatt skikkelig grep om det som må gjøres i miljøpolitikken, sier Eidsvoll. Snart legger miljøbyråden frem en handlingsplan mot luftforurensningen i Oslo. Deretter har vi bedt næringsbyråd Kjetil Lund om en handlingsplan for innføring av landstrøm for skip i Oslo havn, sier Eidsvoll. Også Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) bekrefter overfor Skipsrevyen at Oslo vil komme til å innføre landstrøm for skip i Oslo havn. Det skal i første rekke omfatte de skipene som regelmessig anløper Oslo havn.