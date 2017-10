Subsea-kontrakt til DeepOcean

Aker BP ASA har signert en kontrakt til DeepOcean for undervanns inspeksjon- vedlikehold- og reparasjonsaktiviteter (Subsea IMR).

Dette fremgår av en pressemelding.

Kontraktsverdien er anslått til minimum 300 millioner kroner totalt over tre år, med opsjon på videreføre aktivitetene i ytterligere seks år. (2+2+2).

Kontrakten omfatter arbeid med ROV knyttet til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner på Aker BP-opererte felt (Valhall, Hod, Ula, Tambar, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv).

Aker BP og DeepOcean har inngått en kombinert rammeavtale med forpliktende «minimumsnivå».

– Dette er en viktig kontrakt for Aker BP. Vi inviterte flere selskap til å delta i anbudet. DeepOcean vant kontrakten fordi selskapet leverte et godt tilbud basert på bruk av ny teknologi og sikre, kostnadseffektive løsninger, uttaler Olav Henriksen, direktør for prosjekter i Aker BP i meldingen.