Simon Møkster Shipping kunngjorde nylig at «Stril Mermaid» er tatt ut av opplag for å gå i arbeid for ExxonMobil på Jotun B plattformen.

«Stril Mermaid» som er av Havyard design 832, er tatt ut av opplag for en tre måneders kontrakt pluss en ytterligere opsjonskontrakt, opplyser Simon Møkster Shipping via sine nettsider.

Skipet skal benyttes som lagringsfartøy for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS ved Jotun B plattformen.

