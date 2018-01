– Stoler for mye på elektroniske hjelpemidler

I 2017 grunnstøtte 72 skip langs norskekysten. Det var tre flere enn året før, noe som bekymrer Kystverket. Det er ikke nok å peke på økt trafikk som årsak, mener DNV GL.

– En del av forklaringen er nok økt trafikk. Men en annen del er at man stoler for mye på de elektroniske hjelpemidlene, uten å forstå begrensingene i det, forteller Jan Tore Grimsrud i DNV GL til Skipsrevyen.

Han påpeker at riktig bruk og oppsett av utstyr, øker sikkerheten om bord.

– Feil bruk av utstyr, kan gi katastrofale konsekvenser. Det nytter ikke med verdens beste sikkerhetsbelte, hvis du ikke bruker det sier Grimsrud

En stor del av trafikken langs Norskekysten er gjøres av mindre skip. Der er det ikke sikkert nautiske notasjoner ville gjort en forskjell ifølge Grimsrud;

– Vi har ikke belegg for si at det helt sikkert ville hjulpet, men vi skal ikke utelukke det.

Lang erfaring

DNV GL har laget nautiske regler i mange år, som har høyere grad av sikkerhet enn standard Solar-skip. Selskapet begynte å lage tilleggsreglene i 1991, og har siden bygget på videre.

Grimsrud er tydelig på at det å bygge en båt etter disse reglene gir en høyere grad av sikkerhet. En analyse utført av DNV GL viser at man reduserer faren for nautiske ulykker med 50% med slike notasjoner.

– Mellom 60-70% av alle hendelser relaterer seg til nautiske hendelser. Så får man redusert det, så er det snakk om å spare store summer, sier han.