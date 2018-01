Steinsvik sikret kontrakt på sin første betongflåte

Steinsviks ståldesign komplementeres med et nytt betongflåtedesign. Første flåte leveres våren 2018.

Steinsvik skriver i en pressemelding at betongflåtene er utviklet, designet og blir bygget på Husøy i Norge.

– Dokk Husøy har lang erfaring med bygging av flåter, og Bremnes Seashore er første kunde ut, skriver de.

Flåten leveres med 600 tonns fôrkapasitet fordelt på åtte siloer og et åtte linjers sentralfôringsanlegg av typen FeedStation. Flåten er i tillegg klargjort for 12 linjer, og leveres med Steinsvik ensilasjesystem, Barge control med oversikt og kontroll over blant annet luker, generatorer, landstrøm, tanker og lensepumper.

Flåten blir 40 x 20 meter og skal ligge på lokaliteten Jørstadskjæret i Ryfylke.

Nettverk av flåter

– Vi har startet byggingen av vår første betongflåte, forteller Truls Opsøen, prosjektleder i Steinsvik i meldingen.

– Betongflåtene våre blir et fint tilskudd til vår portefølje av stålflåter og passer godt inn i planene våre og utviklingen vi ser innen havbruk. Med økt fokus på fjerndrift vil det gi ulike behov for flåter avhengig om lokaliteten er en sentral eller en ren fôringsstasjon. Betongflåter vil i større grad kunne brukes som baser i et nettverk av flåter som kan fjernstyres fra land eller fra en baseflåte.

– Alle våre flåter er bygget med tanke på fjerndrift. Serverrom og nettverksstruktur er på plass når flåten ankommer lokalitet. Kundene kan også velge å utstyre dem med komplette systemer for kontroll og overvåkning av fôringsanlegg, generator, tankstatuser, luker og ballasteringssystem. Til og med overvåking av dører og selvsagt et innvendig kamerasystem slik at man kan ha full oversikt uten å være fysisk til stede, sier han.

Bygget lokalt

– Vi var på jakt etter en betongflåte med stor lagringsplass for å kunne brukes som sentral for andre lokaliteter i samme område, forteller Ernst Olav Helgesen, teknisk sjef sjø i Bremnes Seashore i pressemeldingen.

– Denne flåten oppfylte kriteriene våre. Stor fôringskapasitet, fleksibel, bra fasiliteter og, ikke minst, en trygg og sikker arbeidsplass. Vi synes at det ekstra kjekt at flåten blir bygget lokalt med lokale entreprenører som leverandører, sier han.