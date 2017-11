Statsministerbesøk på «Vision of The Fjords»

Denne uken besøkte statsminister Erna Solberg Sogn og Fjordane for å møte bedrifter som på ulike måter bidrar til det grønne skiftet, deriblant Hyen-verftet Brødrene Aa.

– Passasjerbåter med hydrogendrift, bølgekraftverk som kan monteres på båter og verdensledende skipsdesign i karbon er noen av prosjektene jeg har sett på.

Nye løsninger som kan bidra til lavere klimagassutslipp og nye jobber i grønn

sektor – et bærekraftig velferdssamfunn. Flott å oppleve Vestlandsk gründerkultur og stå på vilje! skriver Erna Solberg på sin facebook-side.

Båtturen med hybridbåten «Vision of the Fjords» mente statsministeren var et godt eksempel på det grønne skiftet vi skal igjennom i årene som kommer, og var også utrolig vakker.