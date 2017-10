Statoilsjefen letter på sløret på oljemessen

På Petro live–konferansen under Offshore Technology Days i Stavanger onsdag, lettet Statoilsjef Arne Sigve Nylund på sløret, og fortalte litt om hva man kan forvente av Statoil fremover.

– Stort spennende potensiale i sør, og når det gjelder Barentshavet er det et svært område som bare er skrapt litt i lakken. Det vil bli spennende aktivitet der neste år og. Vi har troen. Det er viktig å se totaliteten. Driftfasen er viktig for totaliteten i Norge, sier direktøren til en lydhør forsamling i Stavanger forums konferansesal.

Nylund tok over som leder i januar 2014, og siden den gang har det vært en halvering av oljepris og tidenes omstilling.

– Jeg var forberedt på tøffe tak. Som person har jeg følt spesielt på det som har skjedd med leverandørindustrien, vi er bare en sjel og en skjorte, sier han.

Krevende prosess

Statoilsjefen var forberedt på at det kom til å bli en krevende prosess, men han har sett en leverandørindustri som har snudd seg i motvind.

– Statoil i dag har fokus på å drive butikk. Noen vil påstå at Statoil har gjort minst, og leverandørene har gjort mest, sier han.

Som hovedaktør mener han det styrker selskapet å bli utfordret.

– Vi må tåle å bli utfordret. Det løfter oss å bli stilt kritiske spørsmål. Men det er klart at alle har sitt syn og sin mening. Det er prisen vi betaler for å være størst. Vi er den aktøren vi er, og tar det på alvor, sier han videre.

Nylund understreker viktigheten av at Statoil på klare å formidle til leverandørindustrien, at de er transparente slik at de kan tilpasse seg.

– Johan Sverdrup var kjærkommen i en krevende fase, ikke minst for leverandørindustrien. De har virkelig tatt tak. Vi hadde vært hjelpeløse uten leverandørindustrien, sier han.

– I vår strategi er det noen elementer, vi skal vokse på fornybar. Norsk sokkel har vært ryggraden i mange tiår. Vi har masse muligheter også i kommende år, men vi må se enda lenger frem og forbi 2025. Infrastrukturen på norsk sokkel er viktig. Det er viktig med mangfold på norsk sokkel. Konkurranse skjerper oss, summerer han opp.