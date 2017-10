Statoil styrker grepet om havvind

Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark, leverer nå strøm til det skotske strømnettet. I dag åpnes vindparken offisielt av Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon.

Vindparken på 30MW, der Statoil er operatør og Masdar partner, ligger 25 kilometer utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og skal levere strøm til om lag 20.000 hjem.

– Hywind kan brukes i havdyp på opp mot 800 meter. Dette åpner muligheter i områder som hittil ikke har vært tilgjengelig for havvind. Erfaringene fra Hywind Scotland vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Gjennom myndighetens støtte til å utvikle Hywind Scotland-prosjektet er Storbritannia og Skottland nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien. Statoil ser fram mot å utforske nye framtidige muligheter innen flytende havvind, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for forretningsområdet Nye energiløsninger i Statoil.

Under et arrangement i Aberdeen i dag blir verdens første flytende vindpark offisielt åpnet av Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon.

– Jeg er glad for å åpne Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark. Hywind vil gi ren energi til 20.000 hjem, og vil bidra til at vi når våre ambisiøse klimamål, sier hun.

Vedlikeholdsbasen

Den landbaserte drifts- og vedlikeholdsbasen for Hywind Scotland ligger i Peterhead, mens driftssenteret ligger i Great Yarmouth. I tilknytning til Hywind Scotland-prosjektet vil Statoil og partneren Masdar også installere Batwind, en batterilagringsløsning for havvindkraft med en kapasitet på 1MWh. Batterilagring kan avhjelpe ujevn (intermittent) leveranse og optimalisere produksjonen.

Crown Estate Scotland leier ut havbunn til utviklere av fornybar energi og arbeider for å fremme utvikling og tiltrekke investeringer.

Hywind Scoland øker Statoils allerede sterke satsing i Storbritannia, og de siste årene har Statoils fotavtrykk i Storbritannia vokst. I Aberdeen jobber over 1500 mennesker med den siste ferdigstillingen av oljefeltet Mariner, ett av de største utbyggingsprosjektene oppstrøms på britisk sokkel de siste ti årene, med planlagt produksjonsstart i 2018.

Satoil tar grep

Statoil har allerede en betydelig fornybarportefølje med en havvindportefølje med kapasitet til å levere fornybar strøm til over 1 million hjem. Statoil er operatør for vindparken Sheringham Shoal i Skottland, som har vært i produksjon siden 2012. Havvindparken Dudgeon i Storbritannia, der Statoil også er operatør, er nå fullført og i produksjon. I 2016 kjøpte Statoil 50 % av havvindparken Arkona i Tyskland, som starter strømleveranser i 2019. Statoil kunngjorde nylig oppkjøp av 40 % andel av det byggeklare solenergiprosjektet Apodi i Brasil, med en kapasitet på 162MW.