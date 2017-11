Statoil åpner gigantisk havvindpark utenfor England

I morgen, onsdag 22.november, åpner Statoil sin gigantiske havvindpark Dudgeon utenfor England. – Vi har brukt 18 måneder og 4000 fartøydøgn på å bygge parken, sier informasjonssjef Elin Isaksen i Statoil til Skipsrevyen. Vindparkene kan bety nye oppdrag for norske fartøyer.

Det gigantiske havvindparkanlegget Dudgeon får 67 turbiner og vil produsere energi til 420.000 husstander. 18 måneder og 4000 fartøydøgn har det gått med i byggefasen. Det gjelder fartøyer som har løftet, fraktet og trukket kabler.

Fem fartøyer i driftsfasen

-Nå som vi er over i driftsfasen bruker vi fem fartøy, sier Isaksen. Et såkalt service operativt vessel (Esvagt Njord) og fire crew transfer vessel som skal få teknikere til og fra installasjonene, sier Isaksen.

Nye oppdrag for offshore-skip

Havvindindustrien bruker de samme fartøyene som i olje og gassindustrien som for eksempel skip som utfører marine installasjoner og kabeltrekking. Et konkret eksempel er at vi ved sammenstillingen av turbinene til Hyvind utenfor Skottland brukte Saipem 7000.

Nytt marked for leverandørindustrien

Hvor mange fartøyer det vil bli behov for kommer an på aktiviteten fremover. Vi har ambisjon om å vokse innen lønnsom fornybar energi, og havvind er ett naturlig satsingsområde for oss med vår kompetanse innenfor større olje og gassprosjekter på norsk sokkel. Havvindindustrien er et nytt marked for leverandørindustri som har levert mye til olje og gass, sier Isaksen.