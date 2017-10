Starter snart produksjon av undervannsdronen «Blueye Pioneer»

Blueye Robotics som leverer dronen, har før produksjonsstart over 500 forhåndsbestilte enheter. – Flere av disse er til oppdrettere, forteller medgründer Erik Dyrkoren til kyst.no.

I 2015 etablerte Erik Dyrkoren Blueye Robotics sammen med Christine Spiten og professorene Martin Ludvigsen og Roger Skjetne fra NTNU. Siden da har de vært mye i media med ideen sin, og så langt har de over 500 forhåndsbestilte enheter.

– Dette er til over 300 enkeltpersoner, både private og profesjonelle, sier Dyrkoren til kyst.no.

Han legger til at både Hurtigruten og Redningsselskapet har bestilt flere, og i tillegg kommer flere norske rederi og oppdrettsselskap.

Produksjonen av dronene er planlagt å starte opp kommende vinter, og Dyrkoren forteller at Blueye Pioneer er god nok til bruk i oppdrettsmerder, uten modifikasjoner.

– Men med tiden vil nye produkter med forbedringer og tillegg komme, etter hvert som markedet og teknologien modner seg, legger han til.

Marked over hele verden

Blueye Robotics har på kort tid skaffet seg kunder i mange markedssegmenter og regioner i hele verden, men har størst nedslagsfelt i Norge. Dyrkoren forklarer at selskapet sikter mot å levere en drone som er attraktiv for bedrifter grunnet godt forhold mellom ytelse og pris, samt at den interessant for privatpersoner som vil kunne utforske havet ned til hele 150 meter, selv i røffe farvann.

– Shipping, havner, offshore wind, havbruk, søk og redning og turistnæringen er noen av segmentene vi jobber med.

Lansert internasjonalt

Etter at produktet ble lansert internasjonalt tidligere i år har tilbakemeldingene vært positive ifølge gründeren.

– Alle som har fått prøve Blueye Pioneer er overbevist om at dette er vil slå an svært godt i markedet. Samtidig kommer vi over stadig nye markedsmuligheter, så vi tror markedet er meget stort.

Blueye Pioneer ble først presentert av Christine Spiten på NorShipping tidligere i år sammen med de andre i teamet. Spiten har tidligere uttalt til Skipsrevyen, at det er en smal sak å implementere flere sensorer som kan måle vannkvalitet, oksygen, ph, turbiditet som er spesielt interessant rundt oppdrettsanlegg. Enheten navigeres ved at det lastes ned en app på telefonen, og styres av en xbox-controller.

Dyrkoren forteller at tilbakemeldinger fra erfarne ROV-piloter er at dette er en veldig enkel enhet å styre.

– For andre tar det kanskje fem til ti minutter å vende seg til, sier han.

Prisen på enhetene er tidligere opplyst ligger på rundt 30 000 norske kroner.