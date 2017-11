Ståle Rasmussen takker for seg

Konsernsjef Ståle Rasmussen og styret i Kleven er enige om å starte en prosess for å finne Rasmussens etterfølger, opplyses det i en pressemelding.

– Dette er riktig tidspunkt å gjøre en endring på. Selskapet har vært gjennom en avgjørende periode med å skaffe nye eiere, og det var viktig for meg å være på plass i hele denne fasen. Jeg ønsker ikke å være en kaptein som forlot skuta før den var berget, sier Ståle Rasmussen i pressemeldingen.

Naturlig skifte

Konsernsjefen mener det er naturlig med et skifte nå, med nye eiere og nytt styre på plass.

– Det viktigste for meg gjennom den krevende perioden selskapet har vært i, har vært å berge størst mulig aktivitet og sørge for flest mulige arbeidsplasser lokalt. Selskapet er gjennom internasjonal utvikling blitt en vesentlig aktør i mange markedssegment, og de lokale ringvirkningene har vært og er svært store, seier Rasmussen.

– Kleven har under Ståle Rasmussens ledelse vært gjennom store endringer og gjennom skiftende markedssituasjonar. Styret setter pris på at han fortsetter som konsernsjef frem til det er avklart hvem som blir hans etterfølger, og på den måten er med på å sikre en god plattform for Klevens videreutvikling, sier styreleder i Kleven, Leif Teksum.