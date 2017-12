Sølvguttene sang for gullguttene

Sølvguttene sang julen inn under Oslo rederiforenings tradisjonelle julemiddag denne uken. Norsk maritim næring skaper verdier for 175 milliarder kroner og sysselsetter 100.000 personer.

-Til tross for krevende markeder for skipsfarten med lav vekst i verdenshandelen, lave oljepriser og skip i opplag, opprettholder Norge sin posisjon som verdens sjette største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi, sier Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til Skipsrevyen.

Forbundet har 150 medlemsrederi, men totalt i Norge finnes det 200-250 rederi i utenriksfart. Den norske utenriksflåten teller 1733 skip og rigger. Norsk maritim næring skaper verdier for 175 milliarder kroner og sysselsetter 100 000 personer.

Store muligheter

-Skipsfarten er global og påvirkes direkte av internasjonale trender og globale utviklingstrekk, sier Henriksen. Situasjonen er nå svært krevende for mange av våre medlemmer. Samtidig ligger det flere muligheter foran oss. Skipsfarten står for to av de viktigste infrastrukturene i dag – over 80% av verdenshandelen går på skip og en tredjedel av verdens olje og gass hentes opp fra havet. Skipsfart er uten tvil den mest energieffektive måten å transportere varer på i dag, og havet byr på store muligheter for klimavennlig transport, energi- og matproduksjon i fremtiden, fremholder Henriksen.

Norge etablerer verdens mest klimavennlige kystfart

Historien om havet og skipsfarten er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag. Norske rederi er verdensledende på, i og under havet og Norge er godt i gang med å etablere verdens mest effektive og klimavennlige kystfart, drevet med null- og lavutslippsløsninger, sier Henriksen.

Havet har stort potensial

Havet har et stort potensiale når det kommer til energieffektiv transport, produksjon av mat, utvinning av energi, mineraler og metaller. Fremtidig vekst i havøkonomien er avhengig av at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv. Det er jo det som er styrken til maritim næring – at man trekker på erfaringer og kunnskap fra ulike grener og sammen finner løsninger og nye muligheter.