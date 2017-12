Solvang-salg nærmer seg

Salget av rederiet Solvang nærmer seg etter at Unity Invest og AS Clipper nå kontrollerer til sammen 83,6 prosent av aksjene.

Budgiverne har stilt som krav at de skal kontrollere 90 prosent av aksjene, før kjøpet blir gjennomført.

Det er styreleder Michael Steensland-Brun som står i spissen for oppkjøpsplanen som ble kjent i november, og tilbudet er 30 kroner pr aksje. I vår ble et bud på 25,50 kroner avslått, etter at styret kom frem til at de ikke kunne anbefale salget.

Rødt kvartal

Solvang-rederiet slapp den 7. november kvartalstall som viste at både inntekter og resultat falt betydelig fra samme periode året i forveien.

Inntektene til Solvang falt i tredje kvartal. Det endte på 66,1 millioner kroner, som er ned fra 98,7 millioner i 2016. Resultatet ble negativt med 6,5 millioner, sammenlignet med et lite overskudd på 2,9 millioner i tredje kvartal i fjor.