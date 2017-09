SolstadFarstad har ankerhåndteringsjobben på Ocean Farm I

Posisjonering og forankring av verdens første havmerd har vært både tid- og ressurskrevende. Solstad Farstad har hatt tre ankerhåndteringsfartøy i arbeid ved merden på Frohavet i over en uke.

Operation Manager i SolstadFarstad, Roy Ove Standal, forteller til skipsrevyen.no at det i starten var det de tre Farstad-skipene «Far Sapphire», «Far Sigma» og «Far Sabre» som jobbet på i området med å posisjonere riggen. Førstnevnte, Far Sapphire skulle ut i annen jobb denne uken, og ble da avløst av «Normand Drott.»

– Vi kunne ta inn Drott som et resultat av fusjonen med Solstad. Dette er positive synergier, sier Standal til skipsrevyen.no.

Jobben på Ocean Farm I er fortsatt er pågående, men den vil trolig avsluttes denne uken.- Det er unikt anlegg som tar havbruksnæringen til et nytt nivå. De håper på å kunne redusere og få bedre kontroll på luseproblematikken ved komme seg ut av fjordene, sier Standal om det gigantiske anlegget. Merden er 68 meter høy, har en diameter på 110 meter og har et volum på 250.000 m3.

Offshoresegmentet i havbruk



– Ocean Farm I er bygget i Kina av Ocean Farming AS som er et selskap i SalMar-konsernet. Global Maritime har stått for engineering og analyse av fortøyningen som er vår jobb. Vi har fått engineeringsgrunnlaget, beregning og analyse av hva linene skal tåle og hvordan byggingen av linene skal være, og ut av dette har vi utarbeidet en plan og prosedyre for hvordan oppankringen skal utføres, sier Standal.

Han påpeker at havbruk i dette tilfellet drar inn offshore-segmentet og tar i bruk kjent utstyr som mannskap på SolstadFarstad-fartøyene benytter daglig, men da innen olje- og gass og forankring i det segmentet. Det utstyret som er i bruk på Ocean Farm I-jobben er av samme dimensjoner man ser på oljeriggene ute på det åpne hav. -For oss har vi sett mange likheter med forankring av en oljerigg, så jobben vår er ganske standard det vi gjør til daglig, sier han.

Solid forankring av havfarmen

Farstad Shipping fikk kontakter på å utføre oppankring og posisjoneringen av Ocean Farm I på havet før de fusjonerte med Solstad.- Fokusområde for Solstad Farstad og kunne tilby kunder mer enn bare utleie av båter. I dette tilfellet har vi demonstrert at vi også har kompetanse til å levere prosedyreverket rundt en oppankring og jobber etter, tilføyer Standal. Han medgir at ankerhåndteringsoppdraget er spennende for alle involverte, ikke minst for skip og mannskap på de tre skipene i arbeid. – Vi bruker offshoreanker, store anker kombinert med bunnkjetting og ankerline. Det har vi åtte stykker av rundt riggen. Vi bruker tre av våre båter til å posisjonere riggen. Vi ønsker vil gjerne takke Ocean Farming for at vi fikk delta på dette spennende nyvinningsprosjektet, avslutter han.