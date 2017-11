Sletta Verft i Miosundet har dratt i land kontrakt på tre nye arbeidsbåter i aluminium. Det skriver verftet i en pressemelding.

Båtene blir på 10,5 x 4,7 meter og utstyres med 1 stk. Palfinger foldekran PK6500 og 2 stk. capstan på hhv. 1 og 3 tonn. Motor blir 2 x Nogva / Deere type 4045 på 135 hk.

Reder på bygg 166 og 167 er Gildeskål Forskningstasjon AS, mens bygg 168 bygges for Knutshaugfisk AS.

Båtene leveres ferdig sertifisert etter gjeldende regelverk.