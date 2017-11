Skipsordningen er en mulighet for norske verft til å erobre internasjonale markedsandeler

– Bruk Skipsordningen i Eksportkreditt og GIEK til å vokse ute! Det er oppfordringen til norske verft fra leder av Eksportkreditt Otto Søberg. I et lengre intervju med Skipsrevyen i novemberutgaven av magasinet advarer han mot å bli ”veldig norsk for Norge.”

– Vi blir av og til veldig ”norsk for Norge,” sier leder av Eksportkreditt Otto Søberg til Skipsrevyen. Jeg håper at norske verft vil benytte muligheten som skapes ved den nye Skipsordningen i Eksportkredittt og GIEK til å ta internasjonale markedsandeler, sier Søberg.

Ikke gjør samme tabben som i gode tider i olje og gass

– Vi må ikke igjen gjøre den samme tabben som vi gjorde da det var gode tider i olje og gass og konsentrerte all innsats om å bygge norsk for Norge i det norske markedet, advarer Søberg.

I stedet oppfordrer han norske verft til å bruke det mulighetsrommet som den nye Skipsordringen gir til å vokse ute. Bruk virkemiddelapparatet til å bli gode internasjonalt.

Vi må ut!

Tilgangen på kapital i det internasjonale markedet som en følge av at flere internasjonale banker ”flagger hjem”. – Vi må ut! Se til Tyskland og Sverige. De jobber målbevisst med det internasjonale markedet hele tiden, og lykkes med det. Nå har norske verft en gyllen mulighet til å gjøre det samme. Jeg har tro på at vi ikke går i den samme fella en gang til, men at norske verft vil benytte seg av muligheten. Eksportkreditt kan være rådgivere for norske verft på det internasjonale markedet, sier Søberg.

