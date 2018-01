Skarsvåg bygger arbeidsbåt til 8 millioner

Nylig kunngjorde Åkerblom As at selskapet har signert kontrakt med Skarsvåg Boats om bygging av en 40 fots arbeidsbåt. Kontrakten har en verdi på 8 millioner kroner.

Dette blir den tredje båten Frøya-verftet bygger for Åkerblom, og eom alt går etter planen skal båten stå klar i juni i år.

– Det er et fartøy som skal være bygd for fremtiden. Det skal utføre miljøoppdrag for oppdrettsnæringen på en effektiv måte med god kvalitet. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette en viktig investering, sier administrerende direktør i Åkerblom, Roger Sørensen til froya.no.

Den nye båten skal være spesielt utviklet for de ansatte, og setter særlig fokus på HMS og utstyr som gir de ansatte en god og trygg arbeidshverdag. Båten skal være utstyrt med nødvendig utstyr til å kunne utføre oppdrag som bunnundersøkelser, bunnkartlegging, utsett/opptak av strøm- og bølgemålere for miljøavdelingen.