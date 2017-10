Sjøfartsdirektoratet inviterer til konferanse om arbeidshelse og fysisk aktivitet

Sammen med andre aktører i arbeidslivet inviterer Sjøfartsdirektoratet rederier og andre interesserte i maritim næring til konferanse om arbeidshelse og fysisk aktivitet.

Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen.

– For oss i Sjøfartsdirektoratet er dette særlig aktuelt da våre sjøfolk er en av veldig få yrkesgrupper som faktisk trenger en helseerklæring for å få lov til å jobbe, skriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å legge til rette for og å motivere til satsing og fokus på fysisk aktivitet og helse.

– Vi i Sjøfartsdirektoratet tror at god fysisk form og helse gir økt konsentrasjon, årvåkenhet og trivsel for de seilende, som igjen gir en tryggere ferdsel til sjøs for alle. Det gjelder primært ut mot rederinæringen, men også mot den enkelte sjømann som selvsagt også personlig er ansvarlig for egen innsats når det gjelder fysisk aktivitet, skriver de videre.

Fokus på konferansen er ikke trening i arbeidstiden, men arbeidslivet som arena for både kunnskap og motivasjon for fysisk aktivite