Shellsea investerer i ny båt for frakt av rensefisk

ShellSea i Sandnessjøen har investert i egen brønnbåt og utvidet kapasiteten ytterligere. De er i tillegg blitt seks ansatte og vil utvide staben ytterligere når driften av den nye båten kommer i gang.

For et halvt år siden startet Henry Thomassen, Fredrik Nordøy og Vegard Forfang, ShellSea. Formålet var å fiske etter skjell på Helgelandskysten, og selskapet hadde på det tidspunktet én ansatt. Selskapet har frem til nå hatt fiske, og lastebåten, MS Skarsfjord i drift. Nå har de investert i egen brønnbåt og utvidet kapasiteten, det opplyser selskapet i en pressemelding.

Den nye båten til ShellSea ankom Sandnessjøen for kort tid siden, og skal frakte rensefisk. Med den nye investeringen vil selskapet firedoble kapasiteten, og det vil være mulighet til å transportere 4 ulike fiskegrupper samtidig, med en total kapasitet på inntil 300 000 fisk. Båten er 24 meter og vil være i drift Q2 2018.

– Vi merker en økende etterspørsel på transport av rensefisk over lengre distanser. Dette gjør at vi kan frakte et større kvantum samt øke velferden for rensefisken, og minimere smitterisiko, sier daglig leder Henry Thomassen i pressemeldingen.

Selskapet gjør med denne investeringen nok et steg for å bli en total leverandør på lusetjenester i oppdrettsnæringen. De er i dag i samarbeid med flere aktører på frakt og håndtering av rensefisk, men ønsker også å komme i kontakt med flere både på omtalte tema samt eventuelt komplett koordinering og drift av lusebekjempelse. Selskapet ønsker også å bistå oppdretterne med gjenfangst av rensefisk og har flere metoder under prosjektering, og søker flere samarbeidspartnere på dette feltet.

Båten blir utstyrt med teknologi som tillater lukket og åpen transport fra leverandør til kunde. Vannparametere logges og justeres automatisk for å optimalisere fiskens velferd under transport.

I samarbeid med innovasjon Norge og SINTEF driver selskapet prosjekter for utvikling av spesialtransport, da med spesielt fokus på desinfeksjon av fartøy og vannkvalitetsparametere for rensefisk. Selskapet samarbeider også med Ecomarin Seafarm AS, en av Nord-Norges største produsenter på rensefisk.

– Gjennom dette samarbeidet har vi opparbeidet en høy kompetanse på rensefisk, og vil ha mulighet til å være totalleverandør til oppdrettsnæringen, sier Thomassen.

Videre påpeker han i meldingen at det er behov for at fiskevelferden til rensefisken forbedres, og at Shellsea kommer til å jobbe med konkrete tiltak for å ivare ta denne ytterligere i tett samarbeid med oppdretterne.

– I tillegg vil bidra til flere lokale arbeidsplasser og at sjømatnæringen kan få et mer helhetlig tilbud for bekjempelse av luseproblematikken, avslutter Thomassen.