Ser mot oppdrett og vindmølle i en krevende tid

Hukkelbergs Boats salgssjef, Kenneth Dahle har kjent på at det har vært stille i forhold til båtbygging mot offshore. Men nå går det mot lysere tider for bedriften.



Og salgssjefen har all grunn til å smile fra dekket på det spesialtilpassede dykkerfartøyet han sammen med eier og leverandører viser frem til en samlet offshore-bransje i Stavanger.

Spesialtilpasset



Dykkerfartøyet som hadde levering i mai 2017 er en «Light Diving Craft» som er et spesialtilpasset dykkerfartøy som tilknyttes et større offshorefartøy. Hukkelberg Boats har bygget og designet båten.

– Safe Air Diving er et dansk selskap vi har et godt samarbeid med nå når det gjelder bygging av dykketeknisk ROV. Safe Air Diving er den stor del av det markedet vårt nå. Uten han har vi ingenting å tilby annet enn båt, og nå vil vi ha et totalkonsept å tilby år kundene vil ha en leverandør, sier Dale og tilføyer at de gså har et godt samarbedi med Vestdavit.

Safe Air Diving, har benyttet erfaringsrapporter fra dykkere, dykketeknikere og dykkeledere når de har designet et dykkesystem som inneholder det beste industrien kan tilby av forskjellige typer livsfunksjonsmonitorering av dykkerne.

– Det som særpreger båtene er det tekniske utstyret. Kravene som stilles er blant verdens strengeste når det kommer til bemannede dykkeoperasjoner, og monitoreres på samme nivå som boreoperasjoner. En omfattende og grundig jobb har vært gjort for å sikre at selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk og standarder som gir oss tillatelse til å operere som dykkekontraktør offshore på norsk sokkel, sier Dale.

Nyttig på flere hold



Fartøyet har ifølge Dale blitt levert i 180 eksemplarer til offshoremarkedet, redningsselskapet og forsvaret.

– Vi har merket at det har vært helt stille i forhold til båtbygging mot offshore. Situasjonen i dag er at vi har måttet gå inn på andre marked. Men konseptet er jo grunnsteinen i bedriften. Båtene er godt kjent i markedet og spesielt i oljemarkedet. Så den blir nok værende uansett. Men vi bygger videre på det ut i andre næringer som oppdrettsnæringen og vindmølle. Det er jo der det beveger seg, ellers er det jo stille.