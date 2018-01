Seks nye offshorefartøy får batteri

Rolls-Royce Marine erklærer i en pressemelding at de har inngått en ny kontrakt om levering av et energisystem med batteripakker til seks offshorefartøy (PSV’er) som er bygget av verftet Cosco Guangdong i Kina.

Leveransen inkluderer Energy Storage Container System (ESSU) som er utviklet i Norge, og innebærer også en oppgradering av detaljtegninger for skipsdesignet tilpasset de nye elementene. En oppgradering av systemet for Dynamisk Posisjonering (DP) og ACON kontrollsystemet er også med i avtalen. I tillegg skal Rolls-Royce levere sitt nye Energy Monitoring-system som gir komplett oversikt over skipets energiforbruk.

Nylig annonserte SEACOR Marine Holding at selskapet har gått inn i et Joint Venture med China Cosco Shipping Group. Det nye selskapet, SEACOSCO, har tatt over åtte skip som per i dag ligger i opplag ved verftet.

De åtte skipene ble bestilt i 2013 og 2014, og traff nedgangen i offshoreindustrien da de var ferdig bygget. Nå har de nye eierne bestemt seg for en miljømessig oppgradering av seks av de avanserte skipene med Rolls-Royce design, og ambisjonen er å få dem raskt ut i arbeid.

SEACOR er et offshoreselskap med hovedkontor i Louisiana, USA. Selskapet vil ha fullt driftsansvar for de nye skipene som de nå legger til flåten sin.

– Kombinasjonen av et velprøvd og avansert skipsdesign, gode forhold ombord for mannskapet og det innovative batterisystemet fra Rolls-Royce gir oss fartøy som vil bli lagt godt merke til i offshoremarkedet verden over, sa CEO i Seacor, John Gellert i en pressemelding fra rederiet da de annonserte overtakelse av skipene.

– Vi gleder oss til å se disse flotte fartøyene blir tatt ut av opplag og investert i for fremtiden. Det er topp moderne skip, og vi har sterk tro på den nye energiløsningen. Det er en oppgradering som er god for både lommeboken og miljøet, og vi tror at eierne posisjonerer seg godt for nye offshoreoppdrag med dette grepet, sier Ronny Pål Kvalsvik,VP Sales & Customer Management i Rolls-Royce Marine.

Skipsdesignet er UT 771 WP og har den karakteristiske «Wave Piercing» baugen. Baugen reduserer bølgemotstanden i grov sjø, noe som gir jevnere hastighet, redusert drivstofforbruk og økt sikkerhet om bord. I tillegg til skipsdesign har Rolls-Royce fra før levert en stor utstyrspakke til skipene som nå skal oppgraderes med et nytt og miljøvennlig energisystem.

Inntil i dag har Rolls-Royce levert eller i ordre batterisystemer til syv andre fartøy. Denne ordren til seks offshorefartøy med opsjon på ytterligere to, kommer i tillegg. Løsningene varierer i oppsett og størrelse avhengig av skipenes driftsprofil.