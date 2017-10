«Seikongen» hadde tekniske feil – fisken enda i båten

200 tonn laks ligger fortsatt i tankene ombord «Seikongen» etter forliset onsdag forrige uke. Oppdrettsselskapet Camanchaca stevnes nå for konsekvensene av forliset.

Av Katarina Berthelsen / kyst.no

Det var onsdag i forrige uke at «Seikongen» forliste, med 37 000 laks ombord i Chile.

Operasjonen med å hente fisken ut har vist seg å være vanskeligere enn forventet, og den maritime guvernøren på øya Chiloé i Chile, Hector Aravena, har overfor lokale medier bekreftet at de grunnet tekniske vanskeligheter, ikke har klart å få fjernet laksen fra brønnbåten.

Sernapesca (Chiles fiskeri- og akvakultur-organisasjon) varsler de nå vil nå gå rettens vei og anmelder oppdrettsselskapet Camanchaca for å ikke ha fjernet fisken på forsvarlig måte. Dette begrunnes med at de ikke har overholdt tidsfristen når det gjelder fjerning av last ombord. Siden det nå dreier seg om død fisk som har begynt å råtne, satte myndighetene samme frist for fjerning av fisken som av industriavfall på 48 timer. Denne har selskapet ikke overholdt.

Regionsdirektøren i Sernapesca, Eduardo Aguilera, sier til avisen El Ciudadano at de har stevnet Camanchaca for retten for brudd på chilenske akva- og dyrevelferdsreguleringer.

Teknisk feil ombord

I følge nyheter fra U24 har også Greenpeace vært involvert i hendelsen etter forliset, og melder om flere tekniske feil ombord på brønnbåten. Dette skal være knyttet til det elektriske anlegget, brannsikre dører, og deler av navigasjonsutstyret.

Inspektører fra kinesisk sjøfartsdirektorat skal ifølge Greenpeace, ha meldt ifra om dette før båten gikk fra verftet i Hong Kong. Det er ikke avklart om manglene skal ha noe med forliset å gjøre.

Ettersom Seikongen seilte under chilensk flagg, har chilenske myndigheter selv foretatt en inspeksjon og godkjent fartøyet lokalt.

Fisken er enda ikke fjernet

I følge BioBioChile har guvernøren på Chiloé, Rene Garcés, uttrykt at fisken skal hentes ut gjennom en vanntett dør, som har vist seg å være vanskelig å få åpne.

– Deler av skroget er synlig ved lavt tidevann, noe som reduserer arbeidstiden til to timer av gangen, sa han til avisen.

Et samlet teknisk team fra den chilenske marinen, Sernapesca, myndighetene og Camanchaca skal ha møttes mandag for å finne en alternativ løsning for å få ut fisken, men hva de har kommet frem til er enda ukjent.