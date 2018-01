Den nye regjeringen Solberg ble kjent onsdag ettermiddag. Per Sandberg (FrP) fortsetter som fiskeriminister, mens Monica Mæland får nye oppgaver.

Torbjørn Røe Isaksen (bildet) blir ny næringsminister etter Monica Meland, som overtar som kommunalminister. Isaksen går dermed inn i Nærings- og fiskeridepartementet.

Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær for Per Sandberg alene, og blir i stedet statssekretær i 50 prosent stilling for Sandberg og 50 prosent stilling for Isaksen.