Sævik vil drive Kystruten

Per Sævik vil bli «hurtigrute»-eier, det melder Havila Holding AS i en pressemelding onsdag. Det er selskapet Havila Kystruten AS som har lagt inn anbud på å bygge og drive fire av de elleve båtene som må til for å drive hurtigruta slik som i dag.

Det er det Sævik-kontrollerte selskapet Havyard Group ASA som har designet skipene som Sævik ønsker skal trafikkere langs kysten.

Fartøyene er 125 meter lange og 20 meter brede, og tar omtrent 700 passasjerer.

– Vi har forhandlet med både norske og utenlandske skipsverft om oppdraget. Det har vært en lang og krevende prosess. Jeg føler meg trygg på at vi får veldig gode og miljøvennlige skip hvis departementet tildeler oss kontrakten, sier Sævik i pressemeldingen.

Fra før er det kjent at Hurtigruten søker på konsesjonene.

Samferdselsdepartementet har uttalt at de ikke vil avsløre antall tilbud som er kommet inn.