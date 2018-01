RS «Peter Henry Von Koss» skal tette beredskapshull i Finnmark

I dag åpner Redningsselskapet ny skøytestasjon i Mehamn, og styrker beredskapen med en av sine tyngste kapasiteter, nemlig redningsskøyten, RS «Peter Henry von Koss».

– Grunnen til at vi etablerer oss i Mehamn er jo at vi har store hull i beredskapen i Finnmark. Det er lange avstander, det kan være sesongmessige utfordringer både til sjøs og til lands. Mehamn har og en økning på fiskeri, sånn vi leser det, sier beredskapskoordinator i Redningsselskapet, Tony Johansen til skipsrevyen.no.

RS «Peter Henry Von Koss» er bygget i 1996. Den har en hastighet på 28 knop og en rekkevidde på 800 nautiske mil. Skøyta er 23 meter lang, har en dekksbredde på 6,5 meter og dypgangen er 1,4 meter.

Bidrar til sjøsikkerhet

Ifølge beredskapskoordinatoren er redningsskøyten, som er kjent de siste to årene for å ha berget 6500 flyktninger i Middelhavet, en av de tyngste kapasitetene Redningsselskapet har.

– Den flåten som opererer lang kysten der oppe er gjerne større fartøy, og da må vi ha en tung og robust kapasitet i beredskap, forklarer han og vektlegger redningsskøytens gode rekkevidde, stabilitet, trekkekapasitet og pumpekapasitet.

Fartøyets generøse størrelse gir og plass til innsatspersonell om bord ved feks brann. Når veiene er stengt, kan sjøveien være eneste mulighet.

– Det er mange betraktninger og argumenter i dette, sier Johansen.

Grunnen til at Finnmarks-kysten nå tilføres en stor redningsressurs er økt cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og sjøtrafikk fra Asia. Prognosen i Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse viser at tankskipstrafikken alene kan øke med 300 % i Finnmark i perioden frem mot 2040.

Redningsselskapet er en sentral del av kystberedskapen i nord og deltar blant annet i SARiNOR-prosjektet. Den nye skøytestasjonen i Mehamn åpner bare vel en uke etter at det ble klart at Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet fikk nylig innvilget 34 millioner kroner i støtte fra EU.

Redningsselskapet deler Nordland fylkeskommunes analyse, som på sine nettsider melder at arbeidet med å styrke beredskapen i nord tar utgangspunkt i et endret aktivitetsmønster i Arktis.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland. Med en ekstra redningsskøyte får samfunnet både en styrket slepebåtberedskap og en bedre sjøredningstjeneste.

Offisiell åpning



Stortingsrepresentant Steinar Reiten (Krf) er hovedtaler under arrangementet. Det var KrF som først foreslo å bevilge midler til tiltaket i sitt alternative budsjett for 2018. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget som bevilget ti mill. kr. til en ekstra redningsskøyte i Finnmark i statsbudsjettet for 2018. Generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind står for den offisielle åpningen av skøytestasjonen mens stortingsrepresentant og leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H) avslutter arrangementet. I tillegg vil stortingsrepresentantene Siw Mossleth (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) og ordfører Trond Einar Olaussen være til stede under den offisielle åpningen.

Den nye skøytestasjonen er lokalisert på Industrikaia i Mehamn og selve kaiplassen er tilrettelagt av Gamvik kommune.