ROV-operatøren satser på fjernstyring fra land

– Vi har merket oljenedturen godt. Blant annet har arbeidsstyrken i Norge gått ned fra 1700 til 1000, mens den på verdensbasis var oppe i 12000, men nå er nede i 8000. I tillegg er priser og alt annet i markedet mye tøffere. Vi har gjort en mengde grep, sier ROV operasjonsleder i Oceaneering Arve Iversen til Skipsrevyen.

Ifølge Iversen kommer 90 prosent av bedriftens omsetning fra oljebransjen, mens resten er fra romfart og militærindustri.

Han erkjenner at det er ROV, Oceaneering er mest kjent for i bransjen. Det er det som er mest synlig.

– Men verktøy til ROV er også en del av vår virksomhet, likeså verktøy til for eksempel ventiler og inspeksjonsarbeid som vi utfører. Vi inspiserer utstyr på dekk og rørledninger, vi utfører reparasjon av rørledninger og lignende, opplyser Iversen.

Nedbemanning og nysatsing

Tjenesteaktiviteten har sunket betraktelig, og er ifølge Iversen så godt som halvert. Som forventet har aktiviteten tatt seg litt opp igjen i sommer, men dette vil roe seg når vinteren står for tur.

– Spesielt ved fartøyaktivitet vil de fleste gjøre jobbene sommerstid når det er fint vær. Da er det mest effektivt og ikke så mye venting.

Operasjonslederen forteller videre at Oceaneering har, i likhet med mange andre selskaper i denne fasen, måttet omorganisere seg og redusere bemanningen noe.

– Vi har stokket om på produktlinjer og slått sammen tjenester. Vi har også satset tungt på ny teknologi, som fjernstyring fra land. Fjernstyring fra land har vi hatt en enorm fokus på. For oss er ROV en stor del av offshorevirksomheten, sier han og tilføyer at firmaet har rundt 300 ROV- piloter i arbeid.

Spesialutdannede ROV-piloter



Det kreves en egen utdanning for å styre ROV-ene, det vil si at de som skrur på ROV-en og styrer den, er teknikerpiloter med automasjonsbakgrunn, opplyser Iversen.

– Vi ser nærmere på mulighetene for fjernstyring fra land. Når man ikke behøver å sende folk offshore vil man få redusert trafikk mindre båter, noe som både sparer miljø og kostnader. Vi jobber og med å sette ut en ROV offshore uten at man trenger noen folk ute. Du vil kunne kjøre ROV-en fra land ved å kommunisere via mobilnettet. En test av dette har vi allerede gjort i tre uker sammen med Statoil ved Troll-feltet i tre uker, forteller han.

Men bildet er ikke sorthvitt er an rask med å påpeke. Det er noen operasjoner som fjernstyring egner seg for, og andre ikke.

– Du vil likevel trenge folk til å sette utstyret ut og plukke det opp, og gjøre vedlikehold. Borerigger har minst en ROV om bord. Da må de ha noen til å ta den opp og ned, bytte verktøy, gjøre vedlikehold, ta den opp og ned. Remotely operated vehicle har det alltid vært, men mens den før har blitt styrt fra plattformen, kan den nå styres fra land og gjøre samme jobben.