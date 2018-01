Rolls-Royce åpnet forskningssenter for autonome skip

Rolls-Royce har åpnet et nytt forskningsanlegg i Åbo i Finland, for å utvikle teknologien som trengs for å utvikle teknologiene som trengs for å forme fremtiden for den autonome globale shippingindustrien.

Det nye Forsknings- og utviklingssenteret for autonome skip inneholder et fjernt og autonomt opplevelsesrom, som tar sikte på å vise de autonome skipsteknologiene selskapet allerede har innført, samt de som er i utviklingsstadiet.

– Det er stor global interesse for autonome biler og fartøy som et fremtidig transportmiddel. Åpningen av Rolls-Royce sitt forskningsanlegg, skal bidra til å nå målet om digitalisering av landets transportsektor, sier Anne Berner, Finlands transport- og

kommunikasjonsminister.

Det nye FoU-senteret gjør det mulig for Rolls-Royce og dets partnere å utføre prosjekter som fokuserer på autonome navigasjoner, utvikling av landbaserte kontrollsentre og bruk av kunstig intelligens i fremtidige fjernstyrte og autonome shippingoperasjoner.

Opplevelsesrommet inneholder flere interaktive tabeller hvor Rolls-Royce kan vise frem eksisterende og fremtidige teknologier samtidig som det bidrar til utvikling og innføring av nye regler og standarder for autonome frakt.

Satser på norske samarbeid

Thor I. Fossen, assisterende direktør ved NTNUs forskningssenter for marin autonomi NTNU AMOS kjenner ikke til det nye Rolls-Royce senteret i Åbo, men sier til Skipsrevyen at de på generelt grunnlag samarbeider tett med næringslivet både i Norge og i utlandet.

AMOS-senteret som i dag har om lag 80 doktorgradsstipendiater samarbeider blant annet med Rolls-Royce i Ålesund, og Fossen forteller at nesten alle prosjektene de jobber med har en næringslivspartner på laget.

– Vi fokuserer mest å norske samarbeid, og å bygge eget land. Det er viktig å ha et tett samarbeid med næringslivet slik at vi er sikre på at de vi utdanner ingeniører med etterspurt kunnskap, sier Fossen, og legger til at det er en fordel at mange norske ingeniører i de store selskapene er utdannet i Trondheim.

– Det er en fordel å samarbeide med folk med den samme utdanning, som «snakker samme språk». Mye handler om et godt nettverk, sier Fossen om samarbeid mellom forskningssenteret og næringslivet.