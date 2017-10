– Regjeringen forsømmer sjøsikkerheten i Nord-Norge

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fører til at Redningsselskapet må innstille etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark.

Redningsselskapet opplyser i en pressemelding i dag et at etableringen av en ny redningsskøyte i Nord-Norge innstilles da regjeringen ikke støtter tiltaket i forslaget til statsbudsjett for 2018.