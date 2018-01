Regional rutedeling gjort mulig i Østersjøen

Dagene der sjøfolk må gjøre den tungvinte jobben det er å bruke radioen for å varsle om deres skip og rute, hver gang de kommer inn i et nytt VTS-område, kan være over – i alle fall for dem som seiler i det baltiske hav.

I et samarbeid med det finske transportstyrelsen, som en del av EU-prosjektet «EfficienSea2», har den norske overvåkingssystemprodusenten Vissim blitt den første operatøren for å integrere reisedata fra det såkalte ENSI-systemet i sin egen fartøy trafikk overvåkningssystem (VTS).

Denne muligheten, forklarer Max Semenov, teknisk direktør i Vissim, vil tillate VTS-sentre og navigatører å drastisk redusere rapporteringsbyrdene sine.

– I dag passerer et skip som går fra Helsinki til Oslo over mange VTS-soner og må dele reisedata med dem alle. Noen krever mer enn andre, men i de fleste tilfeller er det nødvendig med en eller annen form for radiokontakt. Å kunne integrere reisedata fra en annen ruterapporteringsordning og distribuere informasjonen til alle relevante aktører langs ruten, gjør det mulig å kun rapportere én gang per reise, sier han.

Mer feedback, bedre ruter

ENSI-systemet er utviklet i Finland, og lar skip i Østersjøen dele sin elektroniske ruteplan og de obligatoriske rapportene som trengs for reisen med et VTS- eller SRS-system som bruker det. Skipet vil straks få tilbakemelding om sikkerhetsproblemer, værforhold og så videre fra automatiserte kilder.

Evnen til å integrere ENSI med et VTS-system oppnås ved å bruke det såkalte RTZ-formatet for ruteplanlegging, noe som gjør det mulig å dele den elektroniske ruten med VTS-sentre eller andre interessenter langs ruten. For Vissim, og potensielt andre utstyrsprodusenter, vil dette tillate dem å tilby nye muligheter for maritime aktører ved hjelp av sin teknologi, mens ENSI kan vise seg enda mer fordelaktig for brukerne:

– Ofte vil VTS og SRS-sentre ha ruteanbefalinger eller restriksjoner basert på utkast eller sikkerhetsfare. Med denne integrasjonen vil de ha en mye enklere tid å gi tilbakemelding. De vil motta rapporter og ruteplaner på en klar, digital måte med lite rom for misforståelser og de vil ha mye mer tid, siden de ikke har ventet på at skipene skal komme inn i deres VTS-domene før de mottar informasjon, forklarer Mikko Klang, konsulent for Transportstyrelsen på ENSI-relaterte spørsmål.

Globalt potensiale

I begynnelsen er evnen til å integrere direkte fordelaktig for den delen av Østersjøregionen dekket av både ENSI og Vissim, men viktigere er ambisjonen for EfficienSea2-prosjektet å ha en global innvirkning. Ved å demonstrere hvordan slike rutedelingskapasiteter kan utvikles mellom forskjellige systemer, håper EfficienSea2 å legge grunnlaget for fremtidig innsats for smartere navigering.

– Prinsippene som brukes til å integrere ENSI og Vissims systemer kan brukes til mange andre regioner i verden. Når en kaptein kjenner hans eller hennes rute, og hvilke veipunkter de vil passere, er det lite fornuftig å rapportere det mer enn en gang. Forhåpentligvis hjelper det oss med å eliminere den byrden, avslutter Mikko Klang.