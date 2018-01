Redningsskøyten Harald V bistår oppdrettsbåt til havn

Hovedredningssentralen opplyser til Skipsrevyen redningsskøyten RS 126 Harald V måtte bistå en service- og arbeidsbåt for oppdrettsnæringen kl 07.00 mandag morgen. Arbeidet med å bistå båten foregår enda.

Av: Therese Soltveit Kyst.no

Styrmann Gustav Moe på redningskøyten sier til kyst.no at de bare har bistått som støtte.

– Hendelsen skjedde ute på Folda, rett sør for Gjæslingen. Vi er på plass å bistår, og følger nå servicebåten inn til Rørvika, ettersom det er storm og mye vind i dag, opplyser Moe.

Han påpeker at de slipper å taue fartøyet, og beskriver situasjonen som udramatisk. Men han påpeker at været kan ha gjort det litt dramatisk for de ombord, og at de derfor ønsket assistanse av redningsskøyten.

Moe vil ikke si noe mer om hvilken båt de måtte bistå, men forteller at alt går bra og at situasjonen er under kontroll.