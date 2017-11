Redningsselskapet får 10 millioner kroner til redningsskøyte i Finnmark

Stortinget øker tilskuddet til Redningsselskapet med ti millioner kroner for å få på plass en ekstra redningsskøyte i Mehamn i Finnmark. Det fremkommer av den nye avtalen om statsbudsjett for 2018 mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre. Også Ap, SV og Sp støtter tiltaket.

– Vi er svært glad for at det blir flertall for å øke tilskuddet til Redningsselskapet og en ekstra redningsskøyte i Finnmark. Dette er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet i nordområdene og resten av landet, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind i en pressemelding.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland. Med en ekstra redningsskøyte får samfunnet både en styrket slepebåtberedskap og en bedre sjøredningstjeneste.

Sjøansatte jubler

Budsjettavtalen ble møtt med jubel blant Redningsselskapets sjøansatte. Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske Maskinistforbundet mener Stortinget nå viser med konkret handling at de tar trafikkveksten langs kysten og sjøsikkerheten på alvor.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet mener det å prioritere flere redningsskøyter vil møte beredskapsutfordringene i nordområdene på en samfunnseffektiv måte. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen. I dag jubler vi for at Stortinget har lyttet til våre råd og prioriterer Redningsselskapet og en ekstra redningsskøyte i Finnmark, uttalte hovedtillitsvalgt i Det Norske Maskinistforbund Anders Ödman da nyheten ble kjent.