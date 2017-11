Redningsmannskap får tjenestemedalje etter innsats i Middelhavet

Torsdag fikk seks av Redningsselskapets mannskaper Politiets medalje for internasjonal tjeneste etter å ha tjenestegjort på RS «Peter Henry von Koss». 6 400 mennesker ble reddet da redningsskøyta var stasjonert i Hellas i perioden juli 2015 til juni 2017.

Det skriver Redningsselskapet i en pressemelding.

– Som redningsmann på redningsskøyta i Hellas har jeg fått være med på noe stort og meningsfylt. Jeg er stolt over jobben vi gjorde der og over å få denne medaljen, sier maskinsjef Helge Reppe i meldingen

Under oppdraget var redningsskøyta bemannet med tre personer fra Redningsselskapet og tre personer fra Politiet.

– Samarbeidet har vært helt fantastisk, og hele teamet var suverent, sier Reppe, som tjenestegjorde i halvannet år i Hellas.

Han trekker også fram lærdommen mannskapet har tatt med seg hjem til norskekysten.

– Vi har fått trening på å redde mange personer under ett oppdrag, og under forskjellige værforhold, også vær som kan møte oss på kysten hjemme. Vi har også fått mye erfaring med førstehjelp i reelle situasjoner, sier Reppe.

Politiets medalje for internasjonal tjeneste ble delt ut av assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en høytidelig seremoni i Fanehallen på Akershus festning torsdag. Alle som har tjenestegjort på RS «Peter Henry von Koss» i Hellas og på «Siem Pilot» i Italia har mottatt medaljen. I 2016 fikk ti mannskaper fra Redningsselskapet medaljen.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet understreker hvor stor betydning utenlandsoppdraget har hatt for organisasjonen.

– I løpet av to år i Hellas reddet vi over 6 000 mennesker. Det bekrefter at Redningsselskapets innsats nytter. Jeg er stolt av jobben som mannskapet på redningsskøyta i Hellas utførte, og at innsatsen deres blir lagt merke til og satt pris på, sier Lind.

Disse mannskapene fra Redningsselskapet som har tjenestegjort i Hellas og som får medalje: