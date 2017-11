Rederne flagger hjem

-Vi ser en svært postiv utvikling for norsk internasjonalt skipsregister, NIS, sier Sjøfarsdirektør Olav Akselsen. I løpet av de tre siste årene har vi registrert 230 nye fartøyer i NIS. En stor del av disse er flagget hjem som en følge av endrede rammebetingelser, bekrefter Tone Risnes i Avdeling Skipsregisteret.

– Det har vært en sterk oppgang i antall norskregistrerte skip i NIS gjennom de tre siste årene og den positive trenden fortsetter i år, sier sjøfartsdirektøren. Han er samtidig sjef for de norske skipsregistrene.

Byråkratiske hindringer fjernes

– Dette skyldes for det første nye fartsområdebegrensninger, sier Akselsen. Tidligere var det slik at skip registrert i NIS kunne farte over hele verden bare ikke i nord. Det eksluderte mange som hadde virksomhet langs norskekysten. Nå er det slik at dett er endret med noen begrensninger, forteller Akselsen. Så tror jeg også at god service og markedsføring fra Sjøfartsdirektoratets side har hatt en betydning.

Nye skip med i ordningen

Konstruksjonsskip som seiler offshore har kommet inn i ordningen. Det samme har frakteskip som går mellom norske havner men som har mer enn 50 prosent av sin fart i utenlandske farvann. Det betyr for eksempel at skip som går på en rundtur i Europa og som anløper norske havner også kan registreres i NIS.

Mer lukrativt å ansette norske sjøfolk

Endelig så har tilskuddsordningen for ansettelse av norske sjøfolk også på kontorene i land blitt bedre, slik at det har blitt mer lukrativt å ansette norske sjøfolk, sier Akselsen.

Sterkere økning enn på flere år

– Den netto økningen av skipsregistreringer i NIS er sterkere enn på flere år. Hvis vi ser på netto tilvekst så ser vi at det er en positiv økning på 68 skip i løpet av de siste tre årene. Dette er netto tilvekst. For samtidig går det jo også noen ut. Noen registreres i andre registere. Noen flagges ut og noen hugges opp. Den positive trenden fortsetter i 2017 selv om den ser ut til å flate noe ut i forhold til fjoråret, da NIS registrerte hele 64 nye skip i netto økning. Så langt i år har vi registrert 68 nye skip og vi har 11 nye skip i netto tilvekst, opplyser Risnes. Det ha vært en jevn økning også gjennom hele 2017 og det er mye som er meldt til registreing. Så vi ligger an til en fin økning også i 2017, sier Risnes.

Skipstrendene

Skipsregistreringene i NIS kan også fortelle noe om trendene i markedet. Hvis vi ser på hvilke typer skip som er registrert i løpet av de siste tre årene så finner vi forsyningsskipene på topp med 37 registrerte skip. Deretter følger konstruksjonsskipene med 26 skipsregistreringer. 24 stykkgodsskip. 18 offshoreskip. 15 kjemikalietankere. 11 oljetankere. 11 LPG (Litium, Petrol, Gas) tankere. Resten er andre typer skip.